Neu-Ulm

vor 31 Min.

Inspiriert von Brasilien: Neue Wohnanlage eröffnet in Neu-Ulm

Plus Es ist kein klassisches Hotel, richtet sich aber an Geschäftsreisende ebenso wie an Touristen: Das Rioca beim Südstadtbogen in Neu-Ulm.

Von Michael Ruddigkeit

In der Von-Hünefeld-Straße in Neu-Ulm eröffnet eine neue Wohnanlage mit 140 Appartements. Das mehrstöckige Gebäude befindet sich am Südstadtbogen, der parallel zu den Bahngleisen verläuft. Das Konzept, das dahintersteckt, nennt sich Rioca und wurde bereits in München und Wien erprobt. Jetzt soll es brasilianisches Lebensgefühl nach Neu-Ulm bringen.

