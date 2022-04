Interaktive Karte: In diesen Stadtteilen passieren die meisten Straftaten

Von Julia Greif - vor 48 Min.

Wie sich die Kriminalität über zehn Jahre auf die Neu-Ulmer Stadtteile verteilt und welche Rolle die Nachbarstadt Ulm dabei spielt.

Zwei Städte, ein Fluss, viele Menschen: Neu-Ulm und das benachbarte Ulm bilden mit ihren rund 190.000 Einwohnern gemeinsam eine Großstadt, etwas größer als Potsdam oder Hagen. Erst neulich wurde die Region Ulm von der Polizei als sicherste in Baden-Württemberg eingestuft: Die Zahl der Straftaten in Ulm ist demnach deutlich gesunken, die Aufklärungsquote ist auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren. Doch wie sieht es in Neu-Ulm aus?

