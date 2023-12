Interessenten für das Ex-Barfüßer bekommen etwas mehr Zeit

Plus Die Stadt Neu-Ulm sucht einen neuen Betreiber für das ehemalige Barfüßer an der Donau. Jetzt wurde die Frist zur Abgabe eines Konzepts verlängert.

Wer wirft alles seinen Hut in den Ring? Die Stadt Neu-Ulm sucht seit mehreren Wochen nach einem neuen Betreiber für die frühere Gaststätte Barfüßer, die zuletzt als Paul's Biergarten genutzt wurde. An die Vergabe des Areals zwischen Augsburger Straße und Donau-Ufer sind einige Bedingungen geknüpft, doch zunächst geht es nur darum, eine Konzeptidee einzureichen. Erste Interessenten haben sich bereits gemeldet.

Wie die Stadt mitteilte, liegen bislang vier Interessensbekundungen vor. Die Bewerber konnten sich das ehemalige Offizierscasino an der Donau bereits von innen ansehen. Laut Verwaltung baten die Interessenten jedoch um eine Fristverlängerung zur Abgabe ihrer Ideen, da Unterlagen gesichtet und Gespräche mit den jeweiligen Investoren geführt werden müssten. Das sei in der Vorweihnachtszeit nicht mehr zu schaffen.