Internationaler Beirat der Stadt Neu-Ulm ruft zu Erdbebenhilfe auf

Der Internationale Beirat in der Stadt Neu-Ulm bittet um Unterstützung für die Menschen im Erdbebengebiet und veranstaltet auf dem Wochenmarkt eine Aktion.

Der Internationale Beirat der Stadt Neu-Ulm ruft dazu auf, die Menschen im Erdbebengebiet in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien zu unterstützen. Die Lage sei seit dem Beben am 6. Februar dramatisch, das Ausmaß der Katastrophe sehr groß. Nach bisherigen Zahlen sind mehr als 35.000 Menschen verunglückt, die Zahl der Todesopfer steigt täglich.

Viele Tage nach dem schweren Erdbeben werden kaum noch Überlebende gerettet. Tausende werden weiterhin vermisst und Millionen haben ihr Zuhause verloren. Der kalte Winter und die zerstörte Infrastruktur wie Wasser- und Stromleitungen erschweren die Situation in der Region so sehr, dass das Leben von Überlebenden zusätzlich bedroht ist.

Internationaler Beirat Neu-Ulm sammelt Geld für Erdbebenopfer

Viele Menschen mit türkischer oder syrischer Herkunft in Neu-Ulm seien in großer Sorge um ihre Angehörigen, heißt es in einer Mitteilung. "Wir als Internationaler Beirat der Stadt Neu-Ulm verfolgen die Ereignisse mit großer Bestürzung und fühlen und trauern mit den Betroffenen und ihren Angehörigen." Man begrüße die Sofortmaßnahmen vieler EU-Mitgliedsstaaten sowie die vielen lokalen ehrenamtlichen Helferkreise, die sich mit großer Solidarität um humanitäre Hilfe bemühten. Nun müssten die Grenzübergänge nach Syrien für Helferinnen und Helfer sowie für Sachspenden geöffnet werden. Nach Informationen des Deutschen Roten Kreuzes sowie von Unicef fehle es in der Krisenregion an allem, insbesondere an lebenswichtigen Medikamenten und warmen Decken. Der Internationale Beirat ruft zu Spenden an das DRK auf (IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07, Stichwort: Nothilfe Erdbeben Türkei und Syrien).

Am Mittwoch, 22. Februar, und am Samstag, 25. Februar, gibt es auf dem Neu-Ulmer Wochenmarkt auf dem Petrusplatz jeweils von 7 bis 13 Uhr einen Kuchenverkauf. Der Erlös kommt den Erdbebenopfern zugute. (AZ)