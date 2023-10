Investor gesucht: Wer nimmt für das Ex-Barfüßer Millionen in die Hand?

Plus Die Stadt Neu-Ulm will eine langfristige Lösung für das ehemalige Barfüßer-Areal. Eine Zwischennutzung wie Pauls Biergarten ist nicht mehr erlaubt.

Die Stadt sucht einen neuen Betreiber für das frühere Barfüßer-Gelände an der Donau samt Gaststätte und Biergarten. Wer Ideen für die Nutzung des ehemaligen Offizierscasinos hat, kann sich demnächst bewerben. Er oder sie muss allerdings eine Menge Geld mitbringen. Und Interesse an einem langfristigen Engagement haben. Denn eine Zwischennutzung wie zuletzt mit Paul's Biergarten ist nicht mehr möglich.

"Das Landratsamt hat die Nutzung im aktuellen Zustand untersagt", erläuterte Kämmerin Susanne Moroff, die bei der Stadt auch für das Immobilienmanagement zuständig ist. Die Aufsichtsbehörde hat offenbar eine ganze Liste an Mängeln vorgelegt, die erst behoben werden müssten, bevor das Areal weiter gastronomisch genutzt werden darf. Dazu zählen beispielsweise die defekte Heizung und marode Sanitäranlagen.