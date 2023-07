Neu-Ulm

16:18 Uhr

Island of Foam: Bunter Schaum fließt durch Neu-Ulm

Artikel anhören Shape

Back to Zero: Für eine aufsehenerregende Performance wurde der leerstehende Kiosk in der Augsburger Straße 58 in Neu-Ulm ausgesucht.

Manch Passant oder Autofahrer mag sich gewundert haben, wo all der bunte Schaum am Augsburger Tor-Platz herkam. Künstlerin Stephanie Lüning, die mit ähnlichen Schaumaktionen schon das Publikum in Paris und London begeisterte, kam auf Einladung des Projektraums Putte nach Neu-Ulm, um am Samstag einen leer stehenden Kiosk auszuschäumen. Nebenbei gab es auch Workshops für Schülerinnen und Schüler aus der Region. Lünings Aktion ist Teil des Jahreszyklus "Unboxing realities", der zeitgleich mit der aktuellen Ausstellung in der Putte endet. (AZ)

Themen folgen