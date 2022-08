Ist der bizarre Goldbarren-Verlust in Neu-Ulm wirklich so passiert?

Lokal Ein Mann aus Neu-Ulm legt Goldbarren auf den Reifen seines Autos und fährt los. Als er es bemerkt und zurückkehrt, sind die Sachen weg. Doch es gibt Hoffnung.

Ist dieses Missgeschick wirklich so passiert? Auf bizarre Art und Weise soll ein 53-Jähriger aus Neu-Ulm kürzlich eine teure Uhr und Goldbarren verloren haben. Wie die Polizei berichtet, soll er die Gegenstände im Wert einer unteren fünfstelligen Summe auf seinem Autoreifen abgelegt und später losgefahren sein - ohne daran zu denken. Jetzt fehlen die Sachen und der Mann erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt, wirft der Fall doch viele Fragen auf. Hoffnung machen dürften dem 53-Jährigen vergleichbare Fälle aus der Region.