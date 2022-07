Ehepaar aus Jedelhausen gewinnt TV-Show "Doppelt kocht besser"

Erst Shopping-Queen und nun auch Koch-Königin: Wie Melanie Traunig und ihr Mann Dirk mit einer "Mini Bacon Bomb" auf Sat.1 im Vorabendprogramm abräumten.

Starkoch Alexander Kumptner, der Gastgeber der Sat.1-Sendung "Doppelt kocht besser" war am Ende begeistert: Eine Fan-Gemeinde von etwas einer halben Million Menschen klebte dem Showgastgeber an den Lippen, als er Dirk Traunig, 51, für "glasklare Ansagen, wie ein Samurai-Schwert", lobte. Und seine Frau Melanie, 46, habe die Anweisungen in ihrer "sympathisch chaotischen Art tadellos" umgesetzt.

Die beiden Jedelhauser teilten sich den ersten Platz mit einem anderen Paar - Punktgleichheit. Der Wiener Starkoch lobte die "Mini Bacon Bomb" aus Neu-Ulmer Händen für eine hervorragende Würzung des Hackfleisches und eine sehr gelungene Präsentation auf dem Teller. "Ich bin wirklich stolz", sagte Dirk Traunig nach dem Lob des Profikochs. Und seine Frau, die ebenso wie ihr Mann ganz in Pink gekleidet war, "fühlt sich einfach nur happy".

Die Shopping-Queen aus Neu-Ulm kann auch kochen

"Seid ihr auch so angeschnauzt worden?", fragte Melanie während der Sendung in die Runde der Mitkochenden. Denn mitunter schroff war der Ton von ihrem Ehemann. In jeder Episode treten drei Paare gegeneinander an. Wer von beiden seltener kocht, steht am Herd und bekommt über einen Knopf im Ohr Anweisungen von der Partnerin oder dem Partner. So kochte Melanie nach den Anweisungen ihres Mannes ein in Bacon eingewickeltes Fleischpflanzerl mit Maiskolben und Chinakohlsalat.

"Melanie und Dirk haben sich vor 22 Jahren in einer Disco kennengelernt. Heute haben sie einen Sohn, einen Dackel und eine Lieblingsfarbe", wurde das Paar vorgestellt. Klar, dass Pink gemeint war. Denn nicht nur Melanies Haare, sondern das komplette Outfit der beiden glänzte Ton in Ton.

Alexander Kumptner macht sich Sorgen um die Beziehung

Mitunter machte sich der Starkoch Sorgen um die Beziehung des Paares: "Der gibt hier Gas", sagt Kumptner über Dirk, nachdem er ihr sagte, wie die Hackfleisch-Bälle auszusehen haben. Seine Frau antwortete mit der Ultima Ratio der Sendung: dem Stummschalter - "Buzzer" - für ihren Ehemann, der das wortreiche Tun seiner Ehefrau in einem abgetrennten Studio auf zwei Bildschirmen verfolgte. "Jetzt bist du mal eine Minute leise, bis ich diese komischen Böbbele gemacht habe." Dazu der Profikoch: "Ich habe echt Angst, dass in 26 Minuten diese Beziehung kaputt ist." War sie aber nicht: "Das hat Spaß gemacht", sagten die beiden nach der Sendung. Von 14 bis 22 Uhr standen die beiden für die Aufzeichnung der Sendung in München im Fernseh-Studio. "Das war mega", sagte Dirk Trauinig. Kumptner sei schon vor der Sendung einer seiner Lieblingsköche gewesen, der Starkoch ist wie der Jedelhauser Österreicher.

Genug vom Fernsehen hat Melanie Traunig nicht: Im Herbst wird "Deko-Queen" ausgestrahlt, eine weitere Variante der Erfolgssendung "Shopping-Queen" von Guido Maria Kretschmer. Hier gewann die Neu-Ulmer Kinderpflegerin bereits eine Staffel. Die Jedelhauser werden vermutlich auch danach noch auf den Privatsendern der Nation zu sehen sein, so Dirk Traunig: "Es gibt viele Anfragen." Und Spaß haben die zwei vor und hinter der Kamera.

Das Rezept der "Mini Bacon Bomb" gibt es hier.