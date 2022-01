Jetzt doch: Orchideentage in Neu-Ulm wegen Corona abgesagt

Plus Erst kürzlich wurde betont, auch trotz Corona die Orchideentage im Edwin-Schaff-Haus stattfinden lassen zu wollen. Jetzt kommt es doch anders.

Trotz Corona sollten die Neu-Ulmer Orchideentage im Edwin-Schaff-Haus in diesem Jahr stattfinden. Das wurde auch kürzlich noch einmal betont. Für Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) seien die internationale Blumenschau ein "Alleinstellungsmerkmal" für die bayerische Donaustadt. Doch jetzt kommt es anders. Stadt und die Deutsche Orchideen Gesellschaft (DOG) haben die Veranstaltung, die vom 9. bis 11. Februar geplant war, abgesagt.