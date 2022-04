Corona-Regeln fallen weg: Donaubad-Betreiber bitten um "Eigenverantwortung"

Im Neu-Ulmer Freizeitbad gibt es keine Beschränkungen wegen Corona mehr. Auch die Reservierung übers Internet ist nicht mehr nötig.

Im Donaubad in Neu-Ulm gelten ab sofort keine Zugangsbeschränkungen mehr. Damit müssen die Gäste weder geimpft, genesen noch getestet sein. Auch die Maskenpflicht entfällt und ebenfalls die Vorreservierung im Internet.

Die Lockerungen gelten auch für den Wohnmobilstellplatz

„Die Lockerungen gelten für alle Bereiche, also das gesamte Erlebnisbad, die Sauna – hier wieder mit Wedeln bei den Aufgüssen –dem Wohnmobilstellplatz, dem Bistro und der Eisdiele am Eingangsbereich“, sagte Geschäftsführer Jochen Weis. „Allerdings verstehen wir auch, wenn mancher Gast – wie noch vielfach gesehen – einen Mund-Nasen-Schutz trägt.“ Diese Vorsicht trügen die Donaubad-Betreiber gerne mit, wenn sie auch nicht mehr eingefordert werde. Mehr noch: „Wir bitten die Gäste auch weiterhin um ein großes Maß an Eigenverantwortung.“

Was aber den Bade- oder Sauna-Besuch vereinfachen wird: Die vorherige Anmeldung/Vorreservierung im Internet entfällt. „Damit ist auch ein spontaner Besuch möglich, darüber freuen wir uns schon sehr“, sagte Jochen Weis.

Aktuell steht das Erlebnisaußenbecken nicht zur Verfügung. Grund sind die jährlichen Reinigungs- und Revisionsarbeiten. Das Becken wird mit Beginn der Freibad-Saison wieder geöffnet werden. (AZ)