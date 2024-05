Jetzt hat auch die Hochschule Neu-Ulm einen Selfie-Point

Gibt mir ein H, gib mir ein N, gib mir ein U! Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Hochschule Neu-Ulm (HNU) wurde ein Selfie-Point auf dem Campus eingeweiht

Ausgerüstet mit einem Selfiestick nahmen HNU-Präsidentin Professor. Uta M. Feser mit Vertretern der Sponsoren das erste Bild auf.

.„Mit unserem Selfie-Point zeigen wir, dass wir stolz auf das sind, was wir in den letzten 30 Jahren erreicht haben. Der Selfie-Point ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen und ihre Freundschaft, Gemeinschaft und die Verbundenheit zur HNU fotografisch festhalten können .Ich freue mich auf viele Selfies von Studierenden, Professorinnen und Professoren, Mitarbeitenden, Partnern und Freunden der HNU“, sagt die Präsidentin.

Bite hatte den Ursprung an der Hochschule Neu-Ulm

Die beiden Sponsoren das Rüstungsunternehmen Hensoldt und die IT-Firma Bite seien eng mit der HNU verbunden. Letztere sei hier so gar entstanden: Hubert Ketterer erzählte von der großen Bedeutung, die die HNU für ihn und seinen Gründungskollegen Stefan Häck sowie die gesamte Firma BITE habe: „Die HNU ist für uns der Anfang. Hier haben wir beiden Gründer studiert und uns kennengelernt und hier haben wir auch die Entscheidung zur Gründung getroffen.“

Mit eineinhalb Metern Höhe zieht der HNU-gelbe Selfie-Point künftig auf dem Campus und bei Veranstaltungen alle Blicke auf sich. Die drei mobilen Buchstaben sind dabei sowohl einzeln als auch zusammen nutzbar. (AZ)

Lesen Sie dazu auch