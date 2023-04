Jetzt sind die Bürger gefragt: Was kann Neu-Ulm für den Klimaschutz tun?

Die Stadt Neu-Ulm will ein Klimaschutzkonzept erarbeiten – und die Bürgerinnen und Bürger sollen sich mit Ideen und Vorschlägen einbringen. Auftakt ist am 17. April.

"Wir haben uns in Neu-Ulm das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Mit dem integrierten Klimaschutzkonzept wollen wir einen Weg aufzeigen, die Region klimafreundlicher zu gestalten und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben", erklärte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. "Eine zentrale Rolle spielt dabei die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie der lokalen Unternehmen. Denn Klimaschutz kann nur gelingen, wenn wir alle gemeinsam und mit einer sinnvollen Strategie an einem Strang ziehen."

Wo steht die Stadt Neu-Ulm derzeit beim Klimaschutz?

Bei der Auftaktveranstaltung am Montag, 17. April, im Johannessaal (Johannesplatz 4) wird der aktuelle Stand des Klimaschutzes in der Stadt aufgezeigt. Zudem berichtet Prof. Michael Kühl von der Universität Ulm, Mitglied des Neu-Ulmer Klimaschutzbeirats, über die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen des Klimawandels. Die Energielenker Projects GmbH wird die aktuelle Energie- und Treibhausgasbilanz der Stadt vorstellen. Beginn ist um 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nach der Auftaktveranstaltung sind zwei Workshops und eine Onlinebeteiligung geplant. Ein Workshop am Dienstag, 2. Mai, richtet sich an Privatpersonen, Initiativen und Vereine, ein zweiter am Dienstag, 9. Mai, an Unternehmen und Wirtschaft. Beginn ist jeweils um 20 Uhr in der Stadtbücherei Neu-Ulm. Um eine verbindliche Anmeldung zu den Workshops per E-Mail an umwelt.mobilitaet@neu-ulm.de oder telefonisch unter 0731/70503050 wird gebeten. Die Onlinebeteiligung ist ab dem 17. April über die Webseite www.wir-leben-neu.de möglich. (AZ)