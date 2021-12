Jetzt wird es doch etwas grüner am ehemaligen "Grünen Baum" in Neu-Ulm

Plus Auf dem Grundstück der ehemaligen Gaststätte entsteht ein Mehrfamilienhaus. Nachdem der Bauherr nachgebessert hat, gibt der Bauausschuss grünes Licht.

Noch vor wenigen Wochen gab es aus den Reihen des Neu-Ulmer Bauausschusses viel Kritik. Ein zentraler Punkt: zu wenig Grün am früheren "Grünen Baum". Jetzt hat das Gremium dem Bauvorhaben an der Ecke Friedenstraße/Hermann-Köhl-Straße mit deutlicher Mehrheit zugestimmt, und fast alle waren zufrieden. Woher kam der Sinneswandel?