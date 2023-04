Neu-Ulm

16:46 Uhr

Jetzt wird's vegan: Das sind weitere Neueröffnungen in der Glacis-Galerie

Noch werden auf dieser Fläche in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm Dirndl verkauft. Bald gibt es hier was zu essen.

Plus Es steht die nächste Welle an Neueröffnungen im Neu-Ulmer Einkaufscenter bevor. Darunter sind auch zwei neue Namen.

Von Oliver Helmstädter

Gastronomisch erhält die Glacis-Galerie Zuwachs: Neben einer türkischen Bäckerei mit Café eröffnet im Frühjahr eine Kette für Ernährung auf rein pflanzlicher Basis.

Veganland wurde 2016 in Köln gegründet. Nun eröffnet die Kette mit 45 Filialen in Deutschland einen Standort in der Grünen Brücke der Neu-Ulmer Glacis-Galerie. Was die Länderküche angeht, passt Veganland zum künftigen Nachbarn. Wie das Café Simit Plus, das ebenso im Juni dieses Jahres eröffnen soll, liegt der Fokus auf orientalischen Gerichten. Neben der türkischen Spezialität Çiğköfte, kräftig gewürzte Frikadellen aus Bulgur in Fladenbrot, werden künftig auch Falafel, die Bällchen aus Kichererbsen, Salate sowie Burger angeboten. Paddys sind freilich aus Fleischersatzprodukten.

