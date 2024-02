So war die Pfuhler Prunksitzung: "Jockel TV" kann auch lustige Werbespots

Die 54. Prunksitzung der Pfuhler Seejockel stand unter dem Motto "Jockel TV". Neben dem eigentlichen Programm sorgte auch die Werbung für jede Menge Erheiterung in der Seehalle.

Beim Fernsehschauen nervt für gewöhnlich die Werbung. Vor allem dann, wenn sie länger dauert. Die 54. Prunksitzung der Pfuhler Seejockel stand am Samstag unter dem Motto "Jockel TV". Eine Parodie auf die TV-Show "Das Supertalent" eröffnete die Veranstaltung in der Seehalle, bei der es im Laufe des Abends ebenfalls zu Werbeunterbrechungen kam. Doch die kurzen Videoclips sorgten bei manch anwesenden Menschen aus Pfuhl und Umgebung fast schon für mehr Erheiterung als das eigentliche Hauptprogramm.

Jene Werbespots-Parodien waren produziert von Nora Rothfuchs, der Vize-Präsidentin der Seejockel, die zusammen mit Präsidentin Karin Deutsch durchs Programm führte. Gefilmt und gespielt wurde von Personen aus den eigenen Reihen der Faschingsgesellschaft und zwar immer an unterschiedlichen Orten im Ort - je nach Werbeparnter. So gab es beispielsweise eine Version der "Gschichten aus dem Pfuhlanergarten" in einer örtlichen Wirtschaft oder den etwas schamvollen Einkauf von Kondomen eines Mannes in einem ortsansässigen Supermarkt. Der wollte das eigentlich heimlich machen, aber die Verkäuferin an der Kasse hatte den Preis nicht parat und rief laut einer Kollegin zu: "Was kosten denn die Kondome?" Der Herr lief rot an im Gesicht, die richtige Antwort auf die Frage aber wusste eine ältere Dame weiter hinten in der Schlange. Die Kondome seien ja schließlich im Angebot.

Neu-Ulms neue Landrätin Eva Treu als Sams verkleidet auf der Pfuhler Prunksitzung

Neben Neu-Ulms Alt-Oberbürgermeister Gerold Noerenberg und Neu-Landrätin Eva Treu (verkleidet als Sams mit roten Haaren und blauem Anzug) war auch Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger anwesend. Christoph Maul, der als Sitzungspräsident von "Fasnacht in Franken" aus Veizhöchheim bekannt ist, hatte es in seinem Wortbeitrag unter anderem auf sie abgesehen. Er fragte, warum die CSU bei solchen Frauen immer Männer wie Markus Söder oder Joachim Herrmann zu ihnen ins Frankenland schicke. Albsteiger solle doch 2026 in Veizhöchheim vorbeischauen.

39 Bilder Viele Lacher bei "Jockel TV": Die Fotos der Prunksitzung der Pfuhler Seejockel Foto: Reinhard Pfetsch

Für musikalische Unterhaltung sorgten die Schalmeien der Büttelzunft Nersingen sowie die Faschingsfreunde aus Wörnitzstein bei Donauwörth mit ihrer Gruppe "Gugg‘mer", die auch beim traditionellen Faschingsempfang in der Bayerischen Staatskanzlei aufspielen werden. Die Jugendgarde der Seejockel, die bisher immer Showtänze gezeigt hatte, präsentierte erstmalig einen Gardetanz. Für einige Lacher im Publikum sorgten zudem Friedel Kehrer, bekannt als Teil des ehemaligen Comedy-Duos "Bronnweiler Weiber" sowie das Vater-Sohn-Gespann der "Stäffelesrutscher" aus Neuhausen. Doch auch die Wiederauflage des Pfuhler Vater-Tochter-Gespanns mit Daniel und Jule Siegert (Pfuhls erste Kinderprinzessin), kam gut an.

Michael Stoll, nicht nur Kreishandwerksmeister, sondern auch selbsternannter "Hofnarr" aus Pfuhl, griff in seiner Büttenrede lokale wie überregionale Themen auf. Darunter der in der Öffentlichkeit ausgetragene Streit zwischen der Turnabteilung des TSV Pfuhl sowie ihrem Förderverein oder der neugegründete Pfuhler Faschingsverein der Linden Hexa. Auch auf die Wahlen in Ulm und im Kreis Neu-Ulm ging er ein. Die Wahlbeteiligung von "atemberaubenden 28 Prozent" findet als "beschämend und nicht angemessen". Viel Applaus gab es für jeden der Rednerinnen und Redner, wenn sie sich in ihren politischen Beiträgen für die närrische Freiheit und gegen die "braune Brut" aussprachen. (AZ)

