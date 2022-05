Neu-Ulmer Autor Jörg Neugebauer veröffentlicht neuen Gedichtband

"Kühe spielen Minigolf" heißt das Büchlein mit Gedichten des Neu-Ulmer Autors Jörg Neugebauer. Eine Lesung ist geplant.

Die Poesie ist da, in ihm. Er muss ihr nur die Stille gewähren, zuzuhören. So beschreibt Jörg Neugebauer das Werden seiner Lyrik. Jetzt hat Neugebauer einen neuen Gedichtband veröffentlicht: "Kühe spielen Minigolf".

Jörg Neugebauer spielt in seiner Lyrik mit der Fantasie, und er tut das mit verschiedenen Stimmungen, die für den Leser spürbar werden - melancholisch bis heiter, bisweilen mit autobiografischen Anklängen. Dass Poesie auch regional sein kann, zeigt er in "Der Pfuhler Baggersee", in dem der Autor das stille und nachdenkliche Sitzen auf einer der Bänke am geschlossenen Kiosk schildert, während sich ein Regenbogen über dem See wölbt. Der Novembernebel der Region spielt in mehreren Texten eine Rolle, während andere Gedichte Impressionen von Reisen, Gedanken an bestimmten Orten, in lesbare Worte fassen.

Manchmal überrascht der 72-Jährige seine Leser mit geistreichen Verknappungen wie in "Nicht alles ist Sprache" oder in "Ich bin natürlich der Enkel" - eine Position, die der Mensch hat, solange er Großeltern hat - auch wenn dieser Mensch längst erwachsen ist. Viele Worte braucht Neugebauer, der in Braunschweig geboren wurde, in Schwaben aufwuchs und in Neu-Ulm lebt, nicht, um die Stille zu beschreiben - und auch die Angst davor, dass die Stille bleiben und das Fühlbare ersticken könnte.

Termin: Eine Lesung mit Jörg Neugebauer findet am 22. Juni um 18.45 Uhr in der Stadtbücherei Neu-Ulm statt.

