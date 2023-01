Joseph Ratzinger war nach dem Krieg in Neu-Ulm interniert

Plus Der spätere Papst Benedikt XVI. musste als Kriegsgefangener in Neu-Ulm unter freiem Himmel schlafen. Für den jungen Joseph Ratzinger war die Zeit wohl prägend.

Ob der verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. Neu-Ulm nach 1945 noch einmal besucht hat, ist nicht bekannt. Von jener Zeit, die der gerade 18-jährige spätere Kirchenvater Joseph Ratzinger in Neu-Ulm im Kriegsgefangenenlager verbrachte, erzählte er jedoch selbst den Biografen.