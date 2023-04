Deutsch-Iranische Journalistin Natalie Amiri liest in der Petruskirche

Die deutsch-iranische Journalistin Natalie Amiri liest in der Neu-Ulmer Petruskirche aus ihrem Buch "Zwischen den Welten – Von Macht und Ohnmacht im Iran".

Die Journalistin, Autorin und Moderatorin Natalie Amiri liest in Neu-Ulm aus ihrem mehrfach ausgezeichneten Buch "Zwischen den Welten – Von Macht und Ohnmacht im Iran". Amiri kommt dazu diesen Mittwoch, 19. April, in die Petruskirche. Beginn der Veranstaltung mit Buchvorstellung, Gespräch und Signierstunde ist um 19 Uhr.

Natalie Amiri ist in München in einer deutsch-iranischen Familie aufgewachsen. Als Journalistin lebte und arbeitete sie mehr als sechs Jahre in der iranischen Hauptstadt Teheran. Sie leitete dort von 2015 bis 2020 das ARD-Studio, bis das Auswärtige Amt Hinweise erhielt, dass das Mullah-Regime vorhabe, Amiri als Geisel zu nehmen. Amiri ist eine der wenigen deutschen Journalistinnen, die den Iran detailreich kennt und der es gelingt, das internationale Politgeschehen rund um die Islamische Republik präzise einzuordnen – dabei nimmt sie auch persönliche Risiken in Kauf, um den Menschen im Iran eine Stimme zu geben. Sie wurde eigenen Angaben zufolge im Iran schon mehrfach verhaftet und kann dort aktuell nicht einreisen.

Für ihre mutige Arbeit wurde sie im Mai 2022 vom "medium magazin" zur Journalistin des Jahres gekürt. Ihr Buch "Zwischen den Welten", erschienen 2021, avancierte zum Bestseller. (AZ)

