Jubiläum: Awo Neu-Ulm tut seit 100 Jahren Gutes

Plus Die Arbeiterwohlfahrt hilft Menschen, die Hilfe brauchen - und war den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Auch nach 100 Jahren leistet der Verband wichtige Arbeit.

Von Inge Pflüger

"Der Mensch braucht den Menschen" – dieser Leitsatz entspricht den traditionellen Werten der Arbeiterwohlfahrt. Seit 1922 haben sich zahlreiche Frauen und Männer im Ortsverein "Arbeiterwohlfahrt Neu-Ulm" diesen Werten verschrieben, sich gekümmert und geholfen. Diesen Freitag, 23. Juni, wird der 100. Geburtstag, pandemiebedingt mit einjähriger Verspätung, gefeiert. Zum Fest in die Eckstraße kommen neben Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger auch Brigitte Protschka, Präsidentin der Awo Schwaben und Stefan Wolfshörndl, Vorsitzender des Awo Landesverband Bayern. Festredner ist Heinz Münzenrieder, Ehrenvorsitzender der Awo Bezirksverband Schwaben.

Wer war Awo-Gründer Clemens Högg?

Geschichtsabriss: Den Annalen zufolge gehen die Neu-Ulmer davon aus, dass Clemens Högg, der ab 1920 in Augsburg lebte, sehr wohl auch in Neu-Ulm die Gründung der Arbeiterwohlfahrt vorangetrieben hat. Högg war Abgeordneter im Bayerischen Landtag, als SPD-Mitglied war er den Nazis von Anfang an ein Dorn im Auge. Bereits 1933 wurde er festgenommen und bis 1945 unter brutalen Haftbedingungen in verschiedenen Konzentrationslagern festgehalten. Kurz vor Kriegsende starb Högg im KZ Bergen-Belsen.

