Jugend musiziert: Danaé Steelandt belegt bundesweit den dritten Platz

Lokal Für die Ulmer und Neu-Ulmer Musikschulen war es heuer ein maues Jahr bei "Jugend musiziert". Einen Lichtblick gab es mit der Nachwuchssängerin Danaé Steelandt.

Die Frage, ob sie zufrieden ist oder ob nicht, beantwortet Danaé Steelandt mit einem Lächeln, bei dem sie gleichzeitig den Kopf schüttelt: „Einerseits ja, weil ich beim Bundeswettbewerb war, andererseits nein, weil ich weiß, dass ich es besser kann.“ Der Bundeswettbewerb habe sie schwer beeindruckt, erzählt die 15-Jährige, sodass ihre Stimme anfangs etwas gezittert habe. Ein dritter Preis auf Bundesebene ist dennoch ein Erfolg, den nur wenige erreichen. Und der Gesangslehrer der 15-Jährigen, der Neu-Ulmer Jens Blockwitz, tröstet seine Schülerin: „Du kannst noch zweimal dabei sein!“