Jugend musiziert: Schüler erzielen starke Ergebnisse im Kreis Neu-Ulm

Es regnete erste Preise beim diesjährigen Regionalwettbewerb "Jugend musiziert". Das sind die ausgezeichneten Musikschülerinnen und -schüler.

Jens Blockwitz ist begeistert: Der stellvertretende Leiter der Neu-Ulmer Musikschule begleitete seine Schülerin Danae Steelandt bei ihrem Auftritt beim 61. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in der Sparte Musical, die in Ulm ausgetragen wurde, am Klavier. Die Jury vergab für den Auftritt die Maximalpunktzahl 25 und natürlich die Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Auch sonst konnten sich junge Musikerinnen und Musiker aus Neu-Ulm und aus dem Landkreis und über erste Preise beim Neu-Ulmer Regionalwettbewerb freuen.

Die wettbewerbserfahrene Sängerin Danae Steelandt wird das Publikum schon bald erleben können - beim diesjährigen Musical "Little Women - Aufbruch ins Leben" der Musikschule, das am 16. Februar im Edwin-Scharff-Haus Premiere haben wird. Bei den - in diesem Jahr parallel stattfindenden - Regionalwettbewerben auf beiden Donauseiten nahmen zwar weniger Jugendliche als noch vor Jahren teil, die Ergebnisse aber waren hervorragend. Aus Neu-Ulm und dem Landkreis erhielten erste Preise in der Sparte Gitarre: Sophia Wolff (Burlafingen), Marie Böttinger, Jonas Bohn, Noah Hubmann (Grafertshofen, mit Weiterleitung), Marion Fuhrmann, Sumedh Mali (mit Weiterleitung), Lea Libuse Karcher (mit Weiterleitung) und Hannah Gentner.

In der Sparte Blockflöte erzielte Martin Johannes Meyer (Weißenhorn) einen ersten Preis. In der Kombination Horn und Klavier gab es eine ganze Reihe von Erstpreisträgern: Ida Spiegl (Reutti) und Marina Helfenstein (mit Weiterleitung), Lisa Pichler (Gerlenhofen) mit Klavierbegleiterin Marina Helfenstein, Angelika Hofbauer ( Senden) mit Marina Helfenstein, Samuel Denker mit Tamara Baiaschwili, Marie Urban mit Klavierbegleiterin Julia Ostapenko (mit Weiterleitung), Juliane Ammann mit Tamara Baiaschwili, Riccardo Orlandi mit Tamara Baiaschwili (mit Weiterleitung).

In der Sparte Klavier vierhändig: Klaus und Grace Brown (mit Weiterleitung), Joel Maximilian und Elisa Victoria Piante Gonzalez (Senden), Johanna und Caroline Hajas, Elisa Victoria Piante Gonzalez (Senden) und Lia Marie Adrian. Saxophon und Klavier: Sophie Bendik mit Klavierbegleiterin Bettina Veil (mit Weiterleitung). Euphonium und Klavier: Nora Linda Weisz mit Klavierbegleiter Peter Triebelhorn

Musical: Kira Neumann mit Klavierbegleiter Jens Blockwitz.

Der Landesentscheid für Bayern wird vom 8. bis 11. März in Kempten ausgetragen.