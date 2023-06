Jugendhaus B21 feiert Wiedereröffnung - und zeigt sein Prunkstück in neuem Glanz

Nach schwierigen und millionenschweren Umbauarbeiten hat das Jugendhaus in der Bradleystraße seine Pforten wieder geöffnet. Bei der Einweihungsparty zeigt sich, warum das Warten sich gelohnt hat.

Für Monika Wagner ist die Wiederöffnung des Jugendhauses B21 auch Gelegenheit, ihre Verbundenheit mit der Einrichtung Revue passieren zu lassen. "Heute bringen Eltern ihre Kinder in unser Haus, die ich vor 20 oder 30 Jahren schon hier betreut habe und wiedererkenne. Das ist ein schönes Gefühl", sagte die langjährige Mitarbeiterin des Jugendhauses am Rande der Eröffnungsfeier am Dienstag. Nach der schwierigen Corona-Zeit und den nicht ganz reibungslos verlaufenden Umbauarbeiten, ist nun alles angerichtet, um auch den nächsten Generationen von Kindern und Jugendlichen eine Anlaufstelle zu sein.

Wiedereröffnung sorgt für große Freude bei den Verantwortlichen

Doch nicht nur der Pädagogin war die Freude über die Wiedereröffnung anzumerken. Tiefenentspannt spielte Bildungs-Dezernent Ralph Seifert noch vor Beginn eine Partie Billard im Foyer und auch Bürgermeisterin Katrin Albsteiger (CDU) strahlte, als sie die Gäste der Eröffnung begrüßte. "Das Jugendhaus ist ein zweites Zuhause, ein verlängertes Wohnzimmer für die Kinder und Jugendliche in unserer Stadt, und erfreut sich zu Recht großer Beliebtheit", sagte Albsteiger. Gerade dass viele Eltern in ihrer Jugend schon dieses Haus besucht haben, sei das wohl schönste Kompliment, das man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen könne. "Hinter den vielen Möglichkeiten, die das Jugendhaus bietet, steckt ganz viel Kreativität und vor allem ganz viel Herz."

Weil man dieser Arbeit aber auch Raum geben muss, wurde kräftig in den Umbau investiert. Insgesamt 1,8 Millionen Euro hat der Anbau und die Renovierungen gekostet. Den größten Teil davon, nämlich rund 1,3 Millionen Euro, hat die Regierung von Schwaben bereitgestellt, den Rest hat die Stadt Neu-Ulm selbst in die Hand genommen. Trotz der soliden Finanzierung wurden die Arbeiten am Jugendhaus in den vergangenen zwei Jahren jedoch auch von zahlreichen Schwierigkeiten begleitet. Eigentlich sollte bereits im Oktober 2022 alles fertig sein, doch Lieferschwierigkeiten, unvorhergesehene Verzögerungen und massive Preissteigerungen machten den Verantwortlichen zu schaffen.

Jugendhaus soll nach der schwierigen Zeit wieder mit Leben gefüllt werden

Dass sich der Ärger und das Warten gelohnt haben, wurde bei einem Rundgang durch die Einrichtung jedoch schnell klar. Das Prunkstück des Jugendhauses, die eigene Sporthalle, verfügt nun über Umkleidekabinen, Duschen und einen neuen Technikraum. So ist es jetzt möglich, das sportliche Angebot weiter auszubauen und besser zu strukturieren. Außerdem wird es in Zukunft mehrere Musik-Workshops geben, wie zum Beispiel den Kurs der DJ-Schule Vibra, der schon bei der Eröffnung die Herzen der Kinder höher schlagen ließ.

Nachdem während der langen Pause eine ganze Generation an Jugendlichen dem Haus entwachsen ist, wünscht sich Monika Wagner vor allem, dass sich die Einrichtung wieder mit Leben füllt. Deshalb möchte man das Angebot auch aktiv bekannt machen, beispielsweise durch Veranstaltungen in Schulen, wie Sonja Wilke von der Stadt Neu-Ulm ankündigte. Für Besucher, große wie kleine, ist das Jugendhaus in der Bradleystraße derzeit von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Je nach Bedarf wird es in naher Zukunft jedoch auch längere Öffnungszeiten geben.