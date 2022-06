Jugendliche Radlerin stürzt, weil ein Autofahrer nicht aufpasst

Ein Autofahrer achtet in Neu-Ulm nicht auf eine Fußgängerampel, eine 13-Jährige stürzt. Der Mann aber fährt einfach davon.

Ein Autofahrer hat beim Abbiegen in Neu-Ulm nicht auf eine grüne Fußgängerampel geachtet. Eine Jugendliche stürzte und zog sich Prellungen zu. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht.

Die Mutter der 13-Jährigen und die Jugendliche selbst kamen am Montagabend zur Polizeiinspektion Neu-Ulm und erstatteten nachträglich Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht. Die 13-Jährige habe am Nachmittag gegen 14.15 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Gartenstraße vor der Musikschule die Fußgängerampel bei Grün überquert. Zeitgleich bog ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen von der Hermann-Köhl-Straße nach links in die Gartenstraße ein und missachtete die Vorfahrt der querenden Radlerin

Die 13-Jährige stürzte und zog sich dadurch Prellungen zu. Der Hinterreifen ihres Rades wurde beim Sturz verbogen. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)