Neu-Ulm

06:08 Uhr

Jugendliche schlägern an Caponniere: Flammt der Brennpunkt neu auf?

Die Caponniere in Neu-Ulm galt vor Jahren schon als Brennpunkt. Vergangene Woche kam es nun zu einem Vorfall, die Erinnerung an frühere Probleme dort wecken ließ.

Plus 10 bis 15 Personen sollen sich in der Neu-Ulmer Innenstadt geprügelt haben. Vor Jahren hatten Anwohner der Caponniere Ängste geäußert. Wie steht es um den Brennpunkt?

Von Michael Kroha

Drogen, Alkohol, Pöbeleien, Belästigungen, Lärm und Müll: Anwohnerinnen und Anwohner der Caponniere 4 in Neu-Ulm hatten vor Jahren schon über Angst und Verärgerung geklagt. Die Folge war unter anderem der Erlass eines Aufenthaltsverbots. Das war 2019. Es folgte die Corona-Pandemie, wo es zeitweise fast gar nicht mehr erlaubt war, nachts auf der Straße unterwegs zu sein. So wurde es rund um den Brennpunkt zwischen Vorfeld und Innenstadt ruhiger. Nun kam es dort jüngst zu einem Vorfall, der bislang öffentlich nicht bekannt war, bei manchem aber Erinnerungen an jene früheren Probleme weckte.

Auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet die Polizei von einer Schlägerei, die ihnen am Mittwoch, 5. Juli, gegen 20.20 Uhr per Notruf gemeldet worden sei. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll es zu einer Auseinandersetzung einer Neu-Ulmer Jugendgruppe mit einem anderen Gruppe, bestehend aus Personen aus dem südlicheren Landkreis, gekommen sein. Die Mitglieder der Neu-Ulmer Gruppierung gelten als weitestgehend einschlägig bekannt.

