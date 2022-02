Jugendliche sollen Aufzüge am Bahnhof Neu-Ulm beschädigt haben

Feuerwehr und Polizei waren am Sonntag am Bahnhof Neu-Ulm im Einsatz. Im Aufzug waren Jugendliche stecken geblieben. Doch sie haben den wohl auch beschädigt.

Der Polizei bekannte Jugendliche stehen im Verdacht, die Aufzüge am Bahnhof Neu-Ulm so beschädigt zu haben, dass sie teilweise nicht nutzbar sind. Gegen sie wird nun ermittelt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die etwas gesehen haben könnten.

Gegen 15.45 Uhr sei der Neu-Ulmer Polizei am Sonntag mitgeteilt worden, dass am Bahnhof offenbar fünf Personen in einem dortigen Aufzug feststecken würden. Als die Beamten dort eintrafen, war die Neu-Ulmer Feuerwehr schon dabei, die Personen aus dem Aufzug zu befreien. Darin befanden sich fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Sie sollen der Polizei bereits einschlägig bekannt sein. Aus der Befreiungsaktion sollen sie sich einen Spaß gemacht haben. Schnell hätten sie den Aufzug wieder verlassen können.

Bereits vergangene Woche sei der zweite dort vorhandene Aufzug mit einer Person darin stecken geblieben, berichtet die Polizei. Schon damals sei festgestellt worden, dass der Aufzug offenbar durch Gewalteinwirkung beschädigt wurde. In Mitleidenschaft geraten sei dadurch auch die Türe des Aufzuges. Sie lasse sich nun nicht mehr automatisch öffnen. Auch damals seien die Jugendlichen schon an den Aufzügen angetroffen worden.

Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll die defekte Tür auch dieses Mal wieder die Ursache für die Funktionsstörung am Aufzug gewesen sein. Der Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Gegen die Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen, die hierzu Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)