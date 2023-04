Jugendliche werfen Werbetafel an Bushaltestelle mit Steinen kaputt

Ein Zeuge meldet den Vorfall der Polizei, doch die Jugendlichen sind da schon weg. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Jugendliche sollen am Mittwochabend an einer Bushaltestelle in der Memminger Straße in Neu-Ulm eine Werbetafel beschädigt haben. Der Sachschaden beläuft nach Polizei auf circa 500 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, teilte ein Zeuge die Beschädigung gegen 20.34 Uhr mit. Drei bislang unbekannte Jugendliche sollen Steine gegen die Werbetafel geworfen haben. Dadurch ging eine Scheibe zu Bruch. Anschließend sollen sich die Jugendlichen in unbekannte Richtung entfernt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)