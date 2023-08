Jugendlicher hantiert auf dem Glacis-Parkdeck mit Waffe

Ein aufmerksamer Sicherheitsmann nimmt einen 14-Jährigen hoch, der illegalerweise nicht nur ein Schießeisen dabei hatte

Am Freitagnachmittag wurde der Sicherheitsdienst der Glacis-Galerie auf Jugendliche aufmerksam, die sich auf dem Parkdeck aufhielten. Der Security-Mann bemerkte, dass einer von ihnen mit einer optisch täuschend echt aussehenden Handfeuerwaffe hantierte. Deshalb sprach er die Jugendlichen an und hielt sie bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeistreife fest. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um eine sogenannte Gasdruckwaffe handelte. Die kann grundsätzlich von Volljährigen erlaubnisfrei erworben werden, um das Schießeisen allerdings zu führen, ist ein Waffenschein erforderlich, den der Jugendliche allerdings nicht vorweisen konnte. Zudem fand die Polizei bei dem 14-Jährigen ein Einhandmesser. Die Gegenstände wurden sichergestellt und die Eltern vom Vorfall in Kenntnis gesetzt. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes nach dem Waffengesetz wurde eingeleitet. (AZ)