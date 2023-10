Jugendlicher schlägt Polizisten und geht eigene Mutter körperlich an

Wegen Lärm und Randale wird die Neu-Ulmer Polizei an die Caponniere gerufen. Später auf der Polizeiinspektion trifft ein Betrunkener einen Beamten im Gesicht.

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher hat einen 26-jährigen Polizeibeamten in den Räumen der Polizeiinspektion mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zuvor ging er seine eigene Mutter an. Eine Streife hatte ihn nach Lärm und Randale an der Caponniere mitgenomen.

Gleich mehrfach wurde die Polizei am Freitag kurz nach Mitternacht dorthin gerufen. Mehrere Streifen trafen auf eine Gruppe Jugendlicher. Ein stark alkoholisierter 17-Jähriger verhielt sich nach Angaben der Polizei durchgehend verbal aggressiv und uneinsichtig. Einen mehrfach ausgesprochenen Platzverweis ignorierte er, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen wurde.

Auf der Polizeidienststelle sollte der Jugendliche einem Elternteil übergeben werden. Nachdem sich der Heranwachsende hierbei noch aggressiver verhielt und hierbei sogar seine Mutter körperlich anging, legten die Beamten dem 17-jährigen Handschellen an. Dagegen leistete der Betrunkene extremen Widerstand und schlug einem 26-jährigen Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Der Mann wurde am Auge verletzt, wurde in einem Ulmer Krankenhaus behandelte und konnte seinen Dienst danach nicht weiterverrichten. Die Mutter wurde bei dem Zwischenfall nicht verletzt, den 17-jährigen erwartet ein Strafverfahren. (AZ)