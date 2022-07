Jugendlicher wirft Musikbox in Richtung eines Supermarkt-Filialleiters

Mit jugendlichen Randalierenden hat die Neu-Ulmer Polizei in einem Neu-Ulmer Supermarkt zu kämpfen.

Am späten Samstagnachmittag wurde der Neu-Ulmer Polizei eine randalierende Jugendgruppe an einer Supermarktfiliale in der Innenstadt geschildert. Eine örtliche Streifenbesatzung konnte aus der angetroffenen Gruppe von drei Jugendlichen einen 19-Jährigen ermitteln, welcher zuvor mehrere Blumentöpfe durch Herunterwerfen beschädigt hatte.

Der alkoholisierte junge Mann versuchte zusätzlich den Filialleiter des Lebensmittelgeschäfts mit einer Musikbox zu bewerfen. Der Versuch misslang glücklicherweise. Der Jugendgruppe wurde ein Platzverweis erteilt und die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 19-Jährigen hinsichtlich versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ein. (AZ)