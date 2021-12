Julia Kulewatz wird Neu-Ulms neue Stadtschreiberin für das Jahr 2022

Plus Sie ist die zweite, die dieses Amt übernehmen darf: Julia Kulewatz aus Erfurt wird 2022 die Stadt Neu-Ulm literarisch begleiten. Wie sie überzeugen konnte.

Servus, hallo, guten Tag - manchmal fällt so eine Begrüßung kurz und trocken aus. Julia Kulewatz dagegen stellt sich gerne mit Poesie vor. Sie brüht sich einen Tee auf, der ins Bild der Videokonferenz dampft - und trägt für die versammelte Bildschirm-Runde, darunter Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, ein Gedicht vor. Es sind Kulewatz' eigene Verse, aus dem Lyrik-Band "Orkaniden"; Sturmgedichte, die sie im Lockdown verfasste. "Tausendarmige Göttin, wo werden wir liegen?", beginnt sie. "An neuen Ufern, brandend?" Und "neue Ufer" ist ein gutes Stichwort für die junge Frau und für diesen Moment. Hiermit ist es offiziell: Julia Kulewatz, Schriftstellerin aus Erfurt, wird Neu-Ulms Stadtschreiberin 2022. Diese Ehre kommentiert die Autorin dann ganz unpoetisch, gradheraus, sympathisch ehrlich: "Ich bin noch ganz baff, dass ich es geworden bin."