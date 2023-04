Neu-Ulm

vor 29 Min.

Junge (10) wird im Hallenbad reanimiert: Das sagen die betroffenen Schulen

Plus Während des Schwimmunterrichts kollabiert ein Schüler der Grundschule Burlafingen im Neu-Ulmer Hallenbad. Sein Zustand gilt als "weiterhin kritisch".

Von Michael Kroha

Während des Schwimmunterrichts musste am Donnerstagvormittag im Neu-Ulmer Hallenbad ein zehnjähriger Junge reanimiert werden. Zahlreiche Kräfte von Polizei und Rettungsdienst eilten dorthin. Der Junge kam sofort ins Krankenhaus, sein Zustand galt jedoch am Nachmittag (15 Uhr) als "weiterhin kritisch", wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion sagte. Zu dem Zeitpunkt, als es passierte, waren Klassen zweier unterschiedlicher Schulen im Bad in der Kantstraße.

Was sich genau gegen 10 Uhr im Hallenbad abspielte, ist noch nicht ganz klar. So konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen, wo genau sich der Vorfall ereignet hat. Später präzisiert sie ihre Angaben: Im großen Schwimmerbecken, nicht im kleineren Lehrbecken nebenan. Der Junge aber sei nicht im Wasser untergegangen, sondern erst kollabiert, nachdem er kurz zuvor noch im Becken war. Er sei bereits am Beckenrand gewesen, heißt es. Der diensthabende Bademeister und eine weitere Angestellte des Hallenbads hätten sofort mit der Reanimation begonnen, die dann von den hinzugerufenen Rettungskräften und einem Notarzt fortgesetzt wurden. Der Zehnjährige wurde anschließend unverzüglich in ein Klinikum gebracht.

