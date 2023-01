Jungen und Mädchen: Das sind die beliebtesten Vornamen 2022 in Neu-Ulm

2022 wurden in Neu-Ulm weniger Geburten registriert als zuletzt. Bei den beliebtesten Vornamen gibt es Veränderungen. Auf der Liste stehen auch ungewöhnliche Vornamen.

Lina und Matteo in Ulm sowie Emma und Noah im Memmingen - diese beliebtesten Vornamen in 2022 aus der Region waren bereits bekannt. Vom Standesamt in Neu-Ulm fehlte bislang eine entsprechende Auflistung der am häufigsten vergebenen Babynamen des vergangenen Jahres, weil die Neu-Ulmer Stadtverwaltung bis zum Wochenende Betriebsferien hatte. Jetzt liegt die Auflistung vor - darunter auch der eine oder andere ungewöhnliche Vorname.

In 2022 hat es demnach in Neu-Ulm insgesamt 1442 Geburten gegeben, 103 weniger als noch in 2021. Mehr als drei Vornamen hat davon keines der Neugeborenen bekommen. Bei 26 Kindern gibt es drei Vornamen. Die Rangliste der 20 beliebtesten Vornamen an erster Stelle sieht folgendermaßen aus:

Beliebteste Vornamen 2022 für Mädchen in Neu-Ulm

Nora (insgesamt 11 Kinder mit diesem Namen) Lina (10) Mia (10) Amelie (8) Lara (8) Lea (8) Lena (7) Marie (7) Sofia (7) Alina (6) Elena (6) Elina (6) Emilia (6) Luna (6) Mila (6) Mira (6) Amalia (5) Diana (5) Ela (5) Ella (5)

2021 waren die Top-10-Vornamen der Mädchen in Neu-Ulm: Emma (18), Marie (13), Mia (11), Nora (11), Lara (9), Mila (9), Sophia (9), Lia (8), Sophie (8) und Ella (7).

Beliebteste Vornamen 2022 für Jungen in Ulm

Leon (15) Theo (12) Jakob (11) Noah (11) Levi (10) Samuel (10) Alexander (8) Ben (8) David (8) Felix (8) Liam (8) Elias (7) Jonas (7) Julian (7) Matteo (7) Anton (6) Jannis (6) Jonathan (6) Leo (6) Luca (6)

2021 waren die Top-10-Vornamen der Jungen in Neu-Ulm: Leon (20), Noah (14), Jakob (12), David (11), Leo (11), Paul (11), Ben (10), Emil (10), Liam (10) und Luca (10).

Es gibt auf der Liste des Neu-Ulmer Standesamtes aber auch Vornamen mit Seltenheitswert. Nicht nur, weil sie in 2022 nur einmal in der Donaustadt vergeben wurden. Hier eine kleine Auswahl bei den Mädchen: Anaïs, Axelle, Boglárka, Dexi, Mackenzie, Melody, Sevgi, Sexhda oder Zuneyra. Bei den Jungen klingt die stichprobenartige Auswahl so: Anubhav, Dominic-Iustin, Ertugrul, Franciszek, Ghimar, Jax, Latif, Nusret, Yoda oder Übbe. (AZ/krom)

