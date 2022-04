Junger Hund läuft bei Neu-Ulm auf die Bundesstraße und wird überfahren

Ein Labrador ist offenbar ausgebüxt und hat sich auf die B28 zwischen Ludwigsfeld und Wiblingen verirrt. Jetzt sucht die Polizei den Halter des Hundes.

Auf der B28 in Fahrtrichtung Hittistetten ist es in der Nacht zum Samstag zu einem Verkehrsunfall in Neu-Ulm gekommen. Laut Polizei büxte ein junger Labrador mit schwarzem Fell wohl von zu Hause aus und verirrte sich auf die autobahnähnlich ausgebaute Bundesstraße zwischen Ludwigsfeld und Wiblingen. Hierbei wurde er von einem unbekannten Kraftfahrzeug erfasst. Der Labrador erlag seinen Verletzungen.

Die Autobahnpolizei Günzburg bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfall

Ein nachfolgender Fahrer eines VW Tiguan kollidierte ebenfalls mit dem Tier auf der Fahrbahn. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei Vöhringen barg den toten Hund. Der Besitzer konnte zunächst nicht ausfindig gemacht werden. Der Labrador trug laut Polizei weder ein Halsband noch einen Chip. Die Autobahnpolizei Günzburg bittet unter Telefon 08221/919-0 um Hinweise zum Halter oder zur Halterin des Hundes. (AZ)