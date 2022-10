Kann die Opti-Wohnwelt gar nicht ausziehen?

Plus Offenbar hat der Ankermieter Opti-Wohnwelt einen Mietvertrag, der bis 2028 geht. Das könnte die Pläne des Möbelhändlers durchkreuzen. Auch über einen "Plan B" wird nachgedacht.

Der Mietvertrag des Möbelmultis geht noch bis ins Jahr 2028. Diese Zahl erfuhr zumindest unsere Redaktion aus Kreisen weiterer Mieter des mit 110.000 Quadratmetern größten Fachmarktzentrum Deutschlands. Der Immobilienbesitzer, das Unternehmen Hallmann-Holding, möchte dazu keine Stellungnahme abgeben. Außer: "Wir gehen davon aus, dass alle Parteien ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen."