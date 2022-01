Kann die Stadt Neu-Ulm die Übernahme des Nahverkehrs finanziell stemmen?

Plus Die CSU-JU-Fraktionsgemeinschaft fordert detaillierte Zahlen und die Ergebnisse einer Potenzialanalyse. Sie stellt klar: "Die Rahmenbedingungen müssen stimmen."

Übernimmt die Stadt Neu-Ulm ab 2023 vom Landkreis die Zuständigkeit für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)? Aus Sicht der CSU-JU-Fraktionsgemeinschaft sind vor einer Entscheidung noch etliche Fragen zu klären.