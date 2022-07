Katalysatoren aus geparkten Autos in Pfuhl gestohlen

Zwischen Freitag und Samstag sind die Katalysatoren aus Autos im Pfuhler Rosenweg verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen des Diebstahls.

In Pfuhl sind Katalysatoren aus geparkten Autos gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt wurden die Teile in der Nacht von Freitag auf Samstag aus zwei Fahrzeugen ausgebaut, die im Rosenweg standen. Auffällig sei, dass es sich bei den Fahrzeugen um ältere Modelle gehandelt hatte. Eine durchgeführte Nachbarschaftsbefragung ergab zunächst keine Hinweise auf den Täter oder die Täterin. Der finanzielle Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwas 2.200 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm in Verbindung setzen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (AZ)