Kein Kulturzentrum: So reagiert der Verein auf die Entscheidung der Stadträte

Das alte Offizierscasino am Donauufer liegt der Neu-Ulmer Stadträtin Christina Richtmann sehr am Herzen. Seit Jahren setzte sie sich für den Erhalt des Gebäudes ein und fand mit diesem Ansinnen viele Mitstreiter. Mit dem stadtgrenzenüberschreitenden Verein Kulturdach plante sie zuletzt ein soziokulturelles Zentrum. Mit der jüngsten Sitzung des Neu-Ulmer Finanzausschusses ist dieser Traum endgültig zerplatzt. Richtmann und ihre Mitstreiter haben die Entscheidung akzeptiert – wenngleich sie ein paar der Dinge, die in der Sitzung gesagt wurden, so nicht stehen lassen wollen.

