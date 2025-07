Mehr Parkplätze an der Augsburger Straße? Nein, danke!

Um wenige Dinge wird so intensiv gerungen wie um Parkplätze in der Stadt. Jetzt hat die Neu-Ulmer Verwaltung vorgeschlagen, entlang der Augsburger Straße neue Stellflächen zu schaffen. Doch das hat nun der Planungs- und Umweltausschuss einstimmig abgelehnt.

Das Problem sind die Dauerparker

Vorangegangen war ein Antrag der Fraktionsgemeinschaft von CSU und JU. Sie bat die Stadtverwaltung zu prüfen, wie sich die breite ehemalige Bundesstraße zwischen dem Landratsamt und der OMV-Tankstelle in Offenhausen umbauen lässt, um vor allem die Raser auszubremsen. Die treten nicht zuletzt nachts gerne aufs Gas. Angeblich finden dort auch illegale Rennen statt. Mit einigen Bedenken hatte die Rathausabteilung Umwelt und Mobilität vorgeschlagen, zusätzliche Parkplätze auszuweisen. Bis zu 60 Stück sollten möglich sein. Nach den Worten von Stadtbaudirektor Markus Krämer könnten sie auch als Ersatz für Parkflächen angesehen werden, welche für die geplante Fahrradtraße quer durch die Stadt wegfallen müssten. Bedenken hab es in der Stadtverwaltung allerdings, weil die Gefahr bestehe, dass die neuen Abstellflächen „zu unerwünschtem Parken größerer Fahrzeuge führen kann“.

CSU: Wir wollen keine Dauerparker

Genau an diesem Punkt hakte die CSU in der jüngsten Ausschusssitzung ein. Bernhard Meier sagte zum Vorschlag der Stadtverwaltung: „Dem können wir uns nicht nähern.“ Vor allem befürchtet die Fraktion, dass die Augsburger Straße zum Dauerparkplatz für Lastwagen werden könnte. „Das wollen wir nicht.“ Meier erwähnte als abschreckendes Beispiel die Ringstraße am Glacis, deren Seitenränder ständig vollgestellt sind. Die Fraktion habe den Verwaltungsvorschlag „intensivst diskutiert“, sei aber zu dem Schluss gekommen, dass man die neuen Parkplätze nicht wolle.

Dem schlossen sich auch die anderen Ausschussmitglieder an. Rudi Erne (SPD) fürchtete negative Auswirkungen auf den Radverkehr, wenn etwa Autofahrer notgedrungen auf dem Weg laufen, um zu ihren Fahrzeugen zu gelangen. Und: „Da parken keine Anwohner, sondern Lkw, Kastenwagen, Wohnmobile oder Werbeträger.“ Außerdem fand er es „diktatorisch“ zu sagen, wegen der für die Radstraße geopferten Parkplätze sollten Innenstadtbewohner künftig „ein paar hundert Meter“ zu ihren Autos laufen. Benjamin Gasser (FWG) fragte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU): „Glauben sie wirklich, dass das funktioniert?“ Die antwortete, das werde sich schon regeln, wenn entlang der geplanten Fahrradstraße Stellflächen wegfallen: „Der Druck wird das lösen.“ Sie baut darauf, dass durch die Parkplätze den „nächtlichen Rasern“ auf der Augsburger Straße zumindest teilweise Einhalt geboten werde: „Die Einengung wird zu einer Beruhigung führen. Aber es wird eine lange gerade Straße bleiben und es werden weiterhin Autos zu schnell fahren.“

Letztlich schmetterte der Ausschuss den Parkvorschlag der Verwaltung einhellig ab.