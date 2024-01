Neu-Ulm

Keine Fotos mehr von Festen: Warum der Pfuhler Hobbyfotograf kürzertritt

Plus Hans Gulden ist seit mehr als 50 Jahren mit seiner Kamera unterwegs. Das Pfuhler Dorfleben ist eines seiner liebsten Motive. Doch nun will er kürzertreten.

Von Inge Pflüger

Mehr als 50 Jahre frönte er in jeder freien Minute seinem Hobby – dem Fotografieren. Jetzt dreht er die Schraube etwas zurück: Hans Gulden aus Pfuhl hält künftig nicht mehr bei den diversen großen Veranstaltungen, wie etwa den Vereinsjubiläen, Mitgliederehrungen oder Dorffesten das Geschehen in Bild und Ton fest. Er wird künftig nur noch Dorfansichten oder das Geschehen in der Natur für seinen privaten Gebrauch ablichten. Die stetigen technischen Entwicklungen in der Fototechnik scheute Gulden nie, doch sind sie nun ein Grund für ihn, kürzerzutreten.

Der gebürtige Pfuhler war in der Vergangenheit immer ehrenamtlich mit seinen Kameras – stets die Neuesten vom Markt – unterwegs, um Geschichtliches aus seinem Heimatdorf und Drumherum zu verewigen. Sein Spürsinn war immer sein Auftraggeber, er fotografierte aus Lust am Objekt und um Menschen eine Freude zu machen. Weshalb hört der rüstige Rentner, der beruflich als Qualitätskontrolleur tätig war und heute mit seiner Frau Jutta nach wie vor in Pfuhl lebt, mit seinem auch für die Nachwelt so spannenden Ehrenamt auf?

