Neu-Ulm

13:16 Uhr

Kiffen im Freibad: 25-Jähriger flüchtet vor Donaubad-Bademeister

Am Sprungturm im Donaubad zündet sich ein 25-Jähriger einen Joint an. Ein Bademeister bekommt das mit und spricht ihn darauf an.

Ein Bademeister des Donaubades in Neu-Ulm beobachtete am Donnerstagabend, wie sich ein 25-Jähriger im Bereich des Sprungturms einen Joint anzündete. Gleich daraufhin habe es unverkennbar nach Cannabis gerochen, heißt es im Polizeibericht. Der Bademeister sprach den Mann an, woraufhin der 25-Jährige flüchtete. Er konnte jedoch noch auf dem Freibadgelände gestellt werden. Polizeibeamte durchsuchten den Mann wie auch dessen mitgeführten Sachen nach Betäubungsmittel. Hierbei fanden sie ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana und stellten es sicher. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Drogenbesitz eingeleitet. (AZ)

