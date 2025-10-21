Kind wird in Pfuhl fast von Auto angefahren: Polizei sucht rücksichtslosen Fahrer

Im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl wäre es am Montag beinahe zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto raste über einen Zebrastreifen in der Sonnenstraße, obwohl im selben Augenblick eine Mutter mit ihrer Tochter und ihrem Sohn diesen überqueren wollten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Die Stelle liegt auf dem Weg zur Grundschule, viele Kinder nutzen den Zebrastreifen an der Einmündung Bodelschwinghstraße tagtäglich. Am Montagabend wäre dort fast ein siebenjähriger Junge von einem Auto erfasst worden.

Zunächst hielt ein Pkw vor dem Zebrastreifen an, um der Familie das Überqueren zu ermöglichen. In dem Moment, als der Junge über den Zebrastreifen lief, kam jedoch ein anderes Fahrzeug aus Richtung der Leipheimer Straße und fuhr laut Polizei „mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ an dem vor dem Zebrastreifen wartenden Auto links vorbei. Der Junge habe im letzten Moment anhalten können. Nur so wurde er nicht von dem Auto erfasst.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)