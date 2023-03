Kinder in Ludwigsfeld von Maskiertem angesprochen? Das sagt die Polizei

Im Netz kursieren wohl Bilder und eine Warnung vor einem Maskierten, der in Ludwigsfeld Kinder ansprechen soll. Ermittlungen der Polizei ergaben eine andere Geschichte.

Hat ein Maskierter am Mittwoch in Ludwigsfeld Mädchen angesprochen? Im Internet sollen wohl entsprechende Lichtbilder und eine entsprechende Warnung kursieren. Auf diesen Aufnahmen sei nach Polizeiangaben zu sehen, wie zwei Mädchen im Neu-Ulmer Stadtteil vor der Eisdiele "Eismädchen" in verdächtiger Art und Weise angesprochen worden sein sollen. Wie die Ermittler aber am Donnerstag mitteilen, soll eine ganze andere Geschichte dahinterstecken: wohl ein Streich unter Geschwistern.

Mädchen in Ludwigsfeld angesprochen? Dahinter steckt wohl ein Geschwister-Streich

Der Polizeiinspektion Neu-Ulm wurde der Sachverhalt demnach am Mittwoch bekannt. So soll der zunächst unbekannte Maskierte durch einen Passanten auf sein Verhalten angesprochen worden sein. Darauf sei der aber weggerannt. Ein bislang ebenfalls Unbekannter hatte derweil von der verdächtigen Person ein Foto gefertigt und dieses mit einer Warnung in den sozialen Medien veröffentlicht. Daraufhin hätten sich mehrere besorgte Eltern bei der Neu-Ulmer Polizei gemeldet.

Wie die Ermittler herausfinden konnten, meldete sich nach kurzer Zeit auch die Mutter eines zehnjährigen Jungen bei einem Zeugen an der Eisdiele. Diese entschuldigte sich bei dem Zeugen und soll glaubhaft angegeben haben, dass ihr Sohn seine Schwester erschrecken wollte. Bei den veröffentlichten Lichtbildern soll es sich demnach wohl um den Bruder eines der Mädchen handeln. (AZ)