Neu-Ulm

vor 51 Min.

Kinder werfen Schneebälle auf Auto und beschädigen es

In Neu-Ulm werfen Kinder Schneebälle auf ein fahrendes Auto. Der Mann am Steuer hält an und hält die Kinder bis zum Eintreffen der Polizei fest.

In der Neu-Ulmer Bradleystraße haben Kinder am Montagabend Schneebälle auf ein fahrendes Auto geworden. Das Feuerwehr wurde dabei beschädigt. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 200 Euro. Der Autofahrer hielt an. Die Kinder hielt er bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Kinder übergaben die Beamten an die Erziehungsberechtigen. (AZ)

