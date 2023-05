Kiosk am Ludwigsfelder See mit Graffiti besprüht: Polizei sucht Zeugen

Im Nacherholungsgebiet Ludwigsfeld wurde der Kiosk besprüht und Schaden angerichtet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der Kiosk am Ludwigsfelder See ist mit Graffiti besprüht worden. Dabei ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. Gemeldet worden seien die Schmiereien am Donnerstag. Der Kiosk sei mit mehreren sogenannten "Tags" besprüht worden, heißt es.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0731 8013-0 zu melden. (AZ)