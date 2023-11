Kirchenchöre singen Mozarts Requiem in der Neu-Ulmer Petruskirche

Die Chöre der Petruskirche und der Kirche St. Veit stehen für Mozarts Requiem gemeinsam auf der Bühne. Das Publikum spendet Applaus - mitunter zur falschen Zeit.

Seit Jahren arbeiten die evangelischen Kirchenmusiker in Neu-Ulm und Leipheim erfolgreich zusammen, was Aufführungen mit einem großen Dekanatschor ermöglicht. Die Chöre der Petruskirche und der Leipheimer Kirche St. Veit wären jeweils für Meisterwerke der Kirchenmusik oft zu klein - miteinander können sie solche Werke stemmen. Unter der Leitung von Tanja Schmid zeigte dieser Dekanatschor zum Volkstrauertag – gemeinsam mit vier renommierten Solisten und Solistinnen aus der Region und dem Orchester der Petruskirche – in der komplett ausverkauften Petruskirche mit Mozarts Requiem sein Können.

Auch die gewichtigsten Passagen gelingen in der Neu-Ulmer Petruskirche

Zu Beginn aber gab es instrumental Arvo Pärts „Fratres“, komponiert 1977 in einer Zeit, als sich der estnische Komponist intensiv mit mittelalterlicher sakraler Musik beschäftigte. Pärt bewegt sich in „Fratres“ – lateinisch für „Brüder“ auf dem feinen Grat zwischen atonalen Klängen und archaisch nachgezeichnetem Schreiten der Mönche eines mittelalterlichen Klosters in einer Prozession.

Ein häufig aufgeführtes Werk gerade zum November ist Mozarts Requiem, komponiert 1791 und von Mythen umrankt. Mozart starb am 5. Dezember 1791 während der Arbeit an der düster-ernsten Auftragskomposition der Totenmesse, die ein unbekannter Mann im Frühjahr des gleichen Jahres bei ihm in Auftrag gegeben hatte. Zwei Schüler Mozarts stellten das Werk auf Bitten der Witwe Constanze Mozart fertig, die große Geldsorgen hatte. Die gewichtigen Passagen wie das gewaltige „Dies Irae“ des jüngsten Gerichts und das „Confutatis“, beide noch selbst von Mozart vollendet, gelangen dem Chor besonders gut.

Die Stimmen der Solisten passen hervorragend zueinander

Tanja Schmid hatte als Solisten die Sopranistin Maria Rosendorfsky vom Theater Ulm, das Sänger-Ehepaar Kinga Dobay (Mezzosopran) mit ihrer warmen Stimme und Alexander Schröder (Tenor) und den Elchinger Sönke Morbach (Bariton) gewinnen können, die brillant agierten, wobei Morbach bisweilen etwas leise auftrat. Der vierstimmige Chor sang in differenzierter Dynamik und Lautstärke, das Orchester konnte ebenso überzeugen. Gerade in jenen Passagen, in denen alle vier Solisten gemeinsam auf der Bühne standen, zeigte sich die kluge Wahl, weil die Stimmen hervorragend zueinander passten.

Bedauerlich einzig, dass einige Zuhörer selbst in dieses Meisterwerk hinein zwischen zwei Sätzen applaudierten. Der Applaus am Ende für alle Akteure, teilweise stehend, war mehr als verdient. Ungewöhnlich: Nach dem Verklingen des Applauses bat Dekan Jürgen Pommer um Stille für einen sehr persönlich formulierten Segen aller, die an diesem Abend in die Petruskirche gekommen waren.