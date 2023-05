Neu-Ulm

vor 49 Min.

Klangvolle Botanik: In der Neu-Ulmer Putte geben Pflanzen den Takt vor

Plus Die Kunstinstallation "Blattwerk" entführt Besucherinnen und Besucher in eine posthumane Welt der Klänge und Pflanzen. Zu sehen ist sie in der Putte.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Wer aktuell die Putte betritt, steht schon mittendrin im Werk – im "Blattwerk", um genau zu sein. So heißt die Installation von David Rimsky-Korsakow und Angelika Dendorf, die aktuell in dem Neu-Ulmer Projektraum zu sehen ist und die zum letzten Teil des Jahreszyklus Unboxing realities gehört. Es ist ein Schritt in eine andere Welt. Bananenpalmen, Lorbeerbäumchen, Grünlilien und Co. verwandeln die Putte in einen kleinen Dschungel, der aber keine grüne Oase ist.

Zimmerpflanzen komponieren in der Putte den Sound

Hohe glucksende Töne, elektrisch verfremdet, stören die Idylle. Dazu ziehen sich dutzende weiße Kabel durch den Ausstellungsraum. Sie verbinden die Pads, die auf den Blättern der 40 Pflanzen kleben, mit einem Synthesizer an der Wand. Rimsky-Korsakow und Dendorf, Sängerin und große Pflanzenliebhaberin, lassen die Blätter sprechen, wenn man so will. Die Pflanzen komponieren den Sound, der durch die Putte hallt – zumindest liefern sie die Impulse, aus denen der Synthesizer den Klang erzeugt. "Das ist die Krux an der Sache. Man muss wirklich verstehen können und glauben, dass die Pflanzen den Sound machen", sagt Rimsky-Korsakow, der Elektronische Komposition und Sound Studies studiert hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen