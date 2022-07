Kleidung zerschnitten: Pärchen-Streit in Neu-Ulmer Innenstadt eskaliert

In der Neu-Ulmer Innenstadt eskaliert ein Streit zwischen einer 26-Jährigen und ihrem 26-jährigen Lebenspartner. Die Polizei findet Drogen.

Ein Beziehungsstreit ist am Sonntagabend in Neu-Ulm eskaliert. Die Polizei rückte an.

Die Beamten seien gegen 20 Uhr zu der Streitigkeit in einer Wohnung in der Wilhelmstraße gerufen worden, heißt es. Eine 26-jährige Frau und ihr ebenfalls 26 Jahre alter Lebenspartner bezichtigten sich gegenseitig der Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Zudem habe die 26-Jährige Kleidung ihres Partners zerschnitten und ohne sein Wissen Gespräche aufgezeichnet.

Als die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, fanden sie einen Crusher vor, der dem 26-Jährigen zugeordnet werden konnte. Darin war eine geringe Menge Marihuana. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte weiteres Marihuana in einem Einmachglas aufgefunden und sichergestellt werden.

Am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr wurde der 26-Jährige dann in seinem Auto fahrend in der Nähe der Wohnadresse festgestellt und kontrolliert. Aufgrund eindeutiger Anzeichen von Drogenkonsum wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Der 26-Jährige muss sich zusätzlich wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten. (AZ)