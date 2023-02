"Kleine Tussi, Große Tussi": Messe bietet Verwöhnprogramm für Frauen

Plus "Kleine Tussi, Große Tussi" kommt am Wochenende nach Neu-Ulm. Die Messe ist ein Herzensprojekt der Günzburgerin Petra Flott. Wir verlosen Tickets.

Von Mädels, für Mädels. Nach diesem Motto hat sich Petra Flott gerichtet, als sie die Messe "Kleine Tussi, Große Tussi" ins Leben gerufen hat. Flott hatte ursprünglich bei der Organisation von Deko und Einrichtungsmessen geholfen. Die Mädelstage gemeinsam mit ihrer Tochter haben sie auf die Idee gebracht, ein Event zu veranstalten, bei dem alle Frauen verwöhnt werden - egal wie alt oder jung sie sind.