Neu-Ulm

vor 33 Min.

Klimaneutral bis 2028 – wie kann die Stadt Neu-Ulm das schaffen?

Plus Die Neu-Ulmer Verwaltung hat sich ein ehrgeiziges Ziel in Sachen Klimaschutz gesetzt. Stadträtinnen und Stadträte melden Zweifel an.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Dass die Büros im Rathaus nur noch auf 19 Grad geheizt werden und es fast kein Warmwasser mehr gibt, ist der aktuellen Energiekrise geschuldet. Mit einer Reihe von Sparmaßnahmen sollte einem drohenden Gas-Notstand entgegengewirkt werden. Die Stadt Neu-Ulm will aber auch langfristig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und ihre Gebäude entsprechend optimieren. Die Verwaltung soll bis zum Jahr 2028 sogar klimaneutral werden, so das selbst gesetzte Ziel. Aber ist das überhaupt erreichbar?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

