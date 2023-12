Neu-Ulm

vor 16 Min.

Klimaschutz: So will Neu-Ulm den CO₂-Ausstoß radikal senken

Der Straßenverkehr hat den größten Anteil am Schadstoffausstoß in Neu-Ulm. Deshalb setzt das Klimaschutzkonzept der Stadt auch dort an, um die Emissionen zu verringern.

Plus Der Neu-Ulmer Stadtrat beschließt ein eigenes Klimaschutzkonzept. Dieses sieht tiefgreifende Veränderungen vor, zum Beispiel im Straßenverkehr.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Pro Kopf werden in Neu-Ulm jährlich etwa 10,3 Tonnen CO₂ in die Luft geblasen. Das ist deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt, der 2019 bei etwa 8,1 Tonnen lag. Wie dieser Wert erhoben wird, ist zwar umstritten, doch das Ziel ist für die Stadt klar: Die Emissionen müssen in den nächsten Jahren runter, und zwar drastisch. Wie das gelingen kann, zeigt das integrierte Klimaschutzkonzept auf, das der Neu-Ulmer Stadtrat jetzt einstimmig beschlossen hat. Deutlich wurde dabei: Neu-Ulm steht vor tiefgreifenden Veränderungen, wenn es seine Klimaziele erreichen will.

Diese Ziele zum Klimaschutz hat sich die Stadt Neu-Ulm gesetzt

Das Konzept hat die Stadt zusammen mit dem Dienstleister "Energielenker" aus Fellbach erarbeitet. Es soll als strategische Entscheidungsgrundlage und Handlungsrahmen für sämtliche Klimaschutzaktivitäten im Stadtgebiet dienen. Neu-Ulm soll bis 2040 weitgehend klimaneutral sein, die Stadtverwaltung bereits 2028, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Tatsächlich auf null werden die Emissionen bis dahin aber nicht sein, weshalb Kompensationsmaßnahmen unvermeidlich sein werden. Ehrgeizig sind die Ziele dennoch: Bis 2030 soll der CO₂-Ausstoß um die Hälfte gesenkt werden, bis 2040 um 85 Prozent. Das wären dann nur noch 1,6 Tonnen pro Kopf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen